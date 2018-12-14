أوراسكوم توقع اتفاقاً لإنشاء مشروع سكني ضخم في مصر

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر أنها وقعت اتفاقية شراكة نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سكني على مساحة ألف فدان (4,2 مليون متر مربع) في مدينة السادس من اكتوبر غرب القاهرة بإيرادات متوقعة تصل إلى 77 مليار جنيه، أي نحو 4.3 مليار دولار وذلك خلال 8 سنوات.



وأضافت الشركة في بيان لها أن المشروع يقوم على أساس نظام المشاركة في الإيرادات، حيث تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26% من إجمالي المتحصلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع.



وبموجب الاتفاق، ستقوم أوراسكوم للتنمية بتنفيذ جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية وكذلك التسويق والبيع.



ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية، وتبلغ المبيعات المستهدفة للمشروع نحو 77 مليار جنيه. وأوضحت أوراسكوم أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على إجمالي مدفوعات بقيمة 11.4 مليار جنيه على مدار 8 سنوات وحصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع تُسلم في العام الثامن للمشروع.



