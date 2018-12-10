مصر تشارك فى أكبر معرض عقارى بفرنسا مارس المقبل

انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - اعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، أنه تم التوقيع لمشاركة مصر في معرض ميبم بفرنسا في جناح مصر على مساحة 360م2، في مكان مميز للمعرض، حيث ستبدأ الوزارة مخاطبة الشركات الراغبة في التواجد بالمعرض والذي تنطلق فعالياته مارس المقبل، موضحا أن هذه المساحة تستوعب ما يتراوح بين 10 و 12 شركة عقارية، بالإضافة لجلسة عن مصر في المؤتمر.



وقال المهندس عباس، خلال كلمته بمؤتمر تصدير العقار،أن هناك دولا كثيرة بالخارج لا تعرف كثيرا عن العوائد المتاحة بالسوق العقارية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للمشاركة في معارض خارجية الفترة المقبلة، والتي بدأت بالمشاركة في فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال بدبي مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى ضرورة التواجد المستمر للوزارة في المعارض الخارجية، حيث تقوم الوزارة حاليا بإعداد خريطة للمشاركة في معارض خارجية خلال عام بالتعاون مع مطورين العقاريين.



من ناحية أخرى أكد أن مشروع "بيت الوطن" كان موجها للمصريين العاملين بالخارج تم طرحه لتوفير عملة صعبة لدعم الاقتصاد القومي، حيث حققت الوزارة 3.5 مليار دولار تمثل إجمالي مبيعات مشروع بيت الوطن، لافتا إلى أن تلك التجربة أكسبت الوزارة خبرة قوية في هذا الملف.



كما اكد عباس أن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة في تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلين. وأضاف عباس، أن الوزارة بدأت أول خطوة لتصديرالعقار والمشاركة في معرض سيتي سكيب بدبي مطلع الشهر الحالي، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة سنوية للمشاركة في المعارض المقبلة في الخارج. وأكد نائب وزير الإسكان، أن وزارة الداخلية ساعدت كثيرا فى إجراءات بيع العقارات للاجانب مقابل الحصول على إقامة في مصر، لافتا إلى أن أي شخص أجنبى يمكن أن يحصل على إقامة في مصر مقابل شراء عقار وانهاء كافة الأوراق في أسبوعين، ولكننا ننتظر صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لهذه العملية.



