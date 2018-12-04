فيلا بـ190 مليون درهم تتصدر عقارات دبي الأغلى سعرا

انسامد - 4 ديسمبر - كانون اول - كشف تقرير "دوبيزل" العقارية أن مدينة دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً من حيث الأعلى سعراً في العقارات الفاخرة من الدرجة الأولى لتحافظ على مركزها ضمن المدن العشر الأولى في هذا المجال.



واحتلت فيلا مكونة من 6 غرف على "جزيرة ألمانيا" في مشروع "جزر العالم" رقماً قياسياً جديداً على مستوى السوق المحلي في دبي بواقع 190 مليون درهم.



وجاء في المركز الثاني قصر فاخر بتصميم إيطالي في تلال الإمارات" ويتكون من 7 غرف نوم و9 حمامات ومسبح خاص بسعر 155 مليون درهم، بحسب "الخليج" الإماراتية.



أما في المركز الثالث فاحتله قصر على هيئة تحفة فنية، يتضمن 6 غرف نوم و10 حمامات وسينما منزلية وملعب جولف ومصعدا خاصا بـ139 مليون درهم.



وشملت قائمة أغلى 10 عقارات في دبي حسب تقرير "دوبيزل"، فيلا فاخرة في مشروع دبي هيلز غروف 100 مليون درهم، وبنتهاوس مشروع سكاي كوليكشن بتوقيع دورشيستر (93 مليون درهم)، ويتمتع بإطلالة على عين دبي وأفق مارينا دبي، ويليه فيلا من مجموعة سافير على شاطئ نخلة جميرا (92 مليون درهم)، وقصر على جزيرة السويد جزر العالم - 7 غرف نوم ب 82 مليون درهم، وبنتهاوس في برج خليفة (76 مليون درهم)، وبنتهاوس فريد مؤلف من 8 غرف نوم في نخلة جميرا (60 مليون درهم)، وأخيراً فيلا عائمة في مشروع جزر العالم 15 مليون درهم.



