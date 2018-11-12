جميرا باي : 68 فيلا جديدة على شواطئ دبي

أنسامد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني - باشرت شركة مراس القابضة تطوير 68 فيلا سكنية في جزيرة «جميرا باي» على شواطئ دبي وأسمتها فيلل «أمالفي» على غرار مساكن ساحل أمالفي جنوب إيطاليا (على بعد 270 كلم من العاصمة روما).



ونقلت صحيفة «البيان» الاماراتية عن مصادر مطلعة أن الشركة فتحت أبوابها أمام المستثمرين الراغبين في تملك فيلا فاخرة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 6 ملايين قدم مربعة، وتتميز بتصميمها المعماري، فهي على شكل فرس البحر.



وتعد الجزيرة موطناً للعلامة الفندقية لـ Bvlgari ويمكن الوصول إليها عن طريق جسر بطول 300 متر.



وأوضحت المصادر أن الشركة حددت نظام سداد يقوم على دفع 40% من ثمن الفيلا خلال 23 شهراً منذ حجز الفيلا وخلال عمليات التشييد، ثم دفع النسبة المتبقية «60%» عند التسليم.



