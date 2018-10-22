عقارات دبي ستتابع التراجع خلال الـ12 شهراً المقبلة

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركة JLL في تقرير حديث عن مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات في دبي، حيث ربط التقرير بالزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة البالغة 60 مليار درهم.



وقالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع قناة "العربية" الاخبارية، إن تلك السياسات ستترك أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط.



وذكر التقرير أن الأسعار ستتابع التراجع في الأشهر الاثني عشر المقبلة.



وأشارت سلباق إلى أنه من السياسات الجديدة التي يُتوقع أن تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات هي تخفيف المتطلبات التنظيمية المرتبطة بإنشاء الشركات في المناطق الحرة وإتاحة خيار التراخيص المزدوجة.



وقالت "المطورون بدؤوا يأخذون على عاتقهم تسهيل عمليات الدفع للتماشي مع المتغيرات بالسوق فيما بتعلق بـالقطاع السكني، وفي قطاع التجزئة والمكاتب بدأ الملاك يعطون حوافز للشركات، مثل مرونة بالاستئجار لأقل من سنة، وهذا يسهل الاستئجار بدون التعاقد على المدى الطويل، وكما هو معروف على الأقل لمدة سنة، وهذا يسهل من الطلب".



وتوقعت أن يعيد "اكسبو 2020: الزخم للقطاع العقاري في دبي.



