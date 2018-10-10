نحو 2.4 تريليون دولار مشاريع قيد التنفيذ بدول مجلس التعاون

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين الاول - بفضل المشاريع المخطط لها في جميع أنحاء مجلس التعاون لدول الخليج والتي تُقدّر قيمتها بـ2.4 تريليون دولار، لا تزال المنطقة توفّر فرصاً هائلة، في حين تسعى الحكومات إلى تطوير البنية التحتيّة لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التزايد السريع في عدد السكان، وتحقيق التنوع الاقتصادي.



لكن على الرغم من أن الحاجة إلى البنية التحتية لم تشهد أيّ انخفاض، فإن انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2016 قد شهد تغييرات هامّة في السوق.



فقد انخفضت قيمة العقود الممنوحة بنحو 180 مليار دولار في العامين 2016 و2017. ومن المتوقع أن يبقى مستوى العقود الممنوحة منخفضاً في 2018 و2019.



على الرغم من ذلك، لا تزال المنطقة توفّر بعض أفضل فرص المشاريع في العالم.



وقد شهد انتعاش أسعار النفط والنمو الاقتصادي في عام 2018 تحسّنًا في ظروف المشاريع.



وفي هذا السياق، قامت ميد الشركة الرائدة في مجال تزويد خدمات ذكاء الأعمال باختيار 80 شركة وفردًا للتأهل لبرنامج جوائز ميد المرموق.



لدى الإمارات العربية المتحدة 60 متأهلاً للتصفيات النهائية ليس بهدف الفوز بالجوائز في مختلف الفئات فقط، لا بل أيضًا للحصول على حصص في مشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 640 مليار دولار في كافة أنحاء الإمارات العربيّة المتّحدة.



