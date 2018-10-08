مصر: 20 مدينة جديدة باستثمارات 5 مليارات دولار

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - قال نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، خالد عباس، ان حجم المشروعات القائمة التي تنفذها الحكومة هو 20 مدينة جديدة تحت الإنشاء باستثمارات تصل ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب 23 مدينة قائمة.



ونفى عباس، في مقابلة مع قناة "العربية" الاخبارية وجود أي منافسة من قبل القطاع الحكومي للقطاع الخاص عبر تطوير مشاريع سكنية فاخرة، مؤكداً أن الدولة تعمل ضمن إطار آليات السوق وفي نطاق الأسعار المعتمدة.



ولفت إلى أن 50% من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة تم تنفيذها، على أن يتم التدشين بداية العام القادم، منوهاً بأن جميع المشروعات ستصبح جاهزة للسكن في العام 2020.



بالمقابل، أكد عباس أن لا صحة للشائعات عن انسحاب الشركات الأجنبية من مشاريع العاصمة الإدارية، لافتاً إلى وجود شركة صينية فقط كمقاول عام.



وأشار الى أن وزارة الإسكان المصرية بدأت خطة جديدة لتسويق المشاريع السكنية المصرية في الخارج، وذلك عبر تواجدها في المعارض العقارية حول العالم.



