ناطحات سحاب عربية مستقبلية من دبي الي المغرب

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - شرعت العديد من الدول في بناء وتشييد ناطحات سحاب يزيد ارتفاع بعضها على ارتفاع أعلى برج في العالم حاليا، أي برج خليفة البالغ ارتفاعه 838 مترا.



وكما يتضح من الإنفوغرافيك المرفق، فإن ناطحات السحاب العربية المستقبلية تمتد من دبي شرقا إلى المغرب غربا، وجاءت موزعة على النحو التالي: 3 في دبي بالإمارات و2 في السعودية وواحدة في المغرب.



ومن المقرر أن ينتهي العمل في عدد من ناطحات السحاب أو هذه الأبراج بدء من العام المقبل، وحتى العام 2020، بحسب الجهات المطورة أو الشركات المنفذة، كما هو الحال مع برج المملكة أو برج جدة في السعودية، أو برج دبي ون.



وتتميز ناطحات السحاب قيد الإنشاء في الدول العربية بكونها "مستقبلية" بما تحتويه من تقنيات أو طريقة البناء أو من ناحية بيئية، مثلما هو الحال مع مبنى هيئة السوق المالية السعودية.



