سي ام سي الايطالية تفوز بعقد انشاءات ضخم بالكويت

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين الاول - حصلت شركة البناء الايطالية سي ام سي دي رافينا علي عقد بالكويت قيمته 270 مليون يورو لانشاء 12 حيا سكانيا يهدف الي تسكين 400 الف شخص بالاضافة لانشاء بنيته التحتية و الخدمات الملحقة كلها و منها 116 مدرسة ,156 مسجد 48 سوبر ماركت صغير و 12 مستشفي.



صرح المسؤل الايطالي عن قطاع البناء في الشركةان المفاوضات بدأت في يناير الماضي حيث نجحت الشركة بالحصول علي الموافقة علي العمل من الباطن لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية لمشروع جنوب المطلاع في الكويت و يتضمن بناء واعمال الصيانة لاربعة قطع اراضي في المدينة الجديدة و يقوم وزارة الاسكان الكويتية بتمويله بالكامل .



و قد تم توقيع العقد بين سي ام سي و شاينا شيذوبا و هي من كبريات الشركات الدولية للاسكان و التعمير وفقا لحجم الاعمال الذي تقوم به.



