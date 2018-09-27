افتتاح متحف المستقبل في دبي في 2019

انسامد - 27 سبتمبر - ايلول - تسير أعمال الإنشاءات في متحف المستقبل في دبي على قدم وساق لانهاء المشروع في موعده عام 2019، سوف يكتمل انشاء الحديد المسلح بعد 3 أشهر، وقد انتهى بالفعل صب 90% من الخرسانة.



يعد هذا المشروع واحد من أكثر المشاريع تعقيداً في الشرق الأوسط من حيث التصميم المعماري، ويفيد الموقع الإلكتروني للمتحف أن إفتتاح سوف يتم في الربع الأخير من 2019.



شكل المبنى بيضاوي وله واجهة مكونة من الحديد الصلب والزجاج، وتظهر على الواجهة قصيدة عربية تتحدث عن الإبتكار. وقد قامت بتصميم المتحف شركة كيلا للتصميم المعماري.



قامت شركة بام الدولية، وهي المقاول التنفيذي للمشروع بتصميم عدة نماذج ثلاثية الأبعاد لتستطيع تنفيذ المشروع في الوقت المطلوب.



وقد صرح دينيس ماكنيليس، المدير الهندسي في شركة بام قائلاً:" لقد اقتربنا جداً بانتهاء 90% من أعمال الخرسانة. سوف يصبح هذا المتحف معجزة هندسية."