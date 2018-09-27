افتتاح متحف المستقبل في دبي في 2019

خفر السواحل ينقذ 116 مهاجرا قبالة ساحل زوارة
واشنطن تقرر سحب بعض أنظمة باتريوت من الكويت والبحرين والأردن
الملكة رانيا تدعو للانتباه لتحديات تواجه المرأة العربية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فلسطين ، نزاع حول هدم قرية بدوية
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل