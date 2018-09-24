أبوظبي تستضيف الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض عقارات النيل

أنسامد - 24 سبتمبر/ أيلول/ - تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض عقارات النيل تحت شعار "مصر بتقربلك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2018 برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان.



وذكر موقع "العين" الإماراتي أن الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكثر الدول استثمارا في مصر، خصوصا في القطاع العقاري، مشيرا الي ان الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري في مصر بلغت أكثر من 94 مليار جنيه (5.280 مليار دولار).



كما قامت الامارات بالعديد من الاستثمارات الناجحة في مصر أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر التي تم إنشاؤها عام 1995 بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية "منحة الشيخ زايد". ونقل موقع "العين" عن الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، المنظمة لمؤتمر ومعرض عقارات النيل، قوله: "يعد الاستثمار العقاري واحدا من أهم مصادر الدخل وأحد الاستثمارات طويلة الأجل في مصر والتي تمثل واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار الأجنبي، حيث تمتلك ثروات كبيرة وعوامل جذب كبيرة على رأسها كثرة الأراضي وتوافر الخدمات المميزة، خاصة في المدن الجديدة." واضاف كليلة "ان جذب الاستثمارات العقارية للسوق المصري سيعمل على دعم وتنشيط الاقتصاد وفتح أسواق جديدة بالمنطقة، كما سينعكس إيجابا على تنشيط القطاعين السياحي والترفيهي في مصر، ما سيوفر المزيد من الدخل الأجنبي اللازم للبلاد".



وأشار كليلة إلى أن من أبرز المشروعات الإماراتية في السوق العقاري المصري مشروع "مراسي" بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، و"أب تاون كايرو" بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه، ومشروع "ميفيدا" بقيمة استثمارية 17.5 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مشروع البروج الذي يهدف إلى تشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه مصري.



وأكد أن هناك اتجاها لإقامة مشروعات استثمارية إماراتية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية، وأيضا تم تنفيذ عدد من المشروعات الترفيهية مثل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر وكايروفسيتفال في التجمع الخامس وسيتي سنتر القاهرة على طريق القاهرة - السويس.



