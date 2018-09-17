السعودية:مشروع الوديان سيتكلف 10 مليارات دولار

أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - كشف الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية ممدوح بن سعود الشرهان أن قيمة مشروع الوديان عند اكتماله ستبلغ 10 مليارات دولار.



وأشار الشرهان في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن تصاميم البنية التحتية للمشروع أصبحت مكتملة ، وتم تسلميها للمقاول وهو انتهى بدوره من أعمال التهيئة والتسوية.



وأوضح أن مشروع الوديان هو مشروع متعدد الأغراض يشتمل على خدمات صحية وترفيهية والجزء الأكبر منه يرتكز على القسم السكني (الذي من المفترض أن يتكون من 17 ألف إلى 20 ألف وحدة سكنية بحسب التصميم النهائي".



وقال:" مشروع الوديان هو استثمار من خلال رأس المال أو أدوات الدين"، منوهاً بأن الشركة مقبلة على جولة ترويجية يتم تدبيرها من قبل مصرف الإنماء " ونحن منفتحون على إدخال عدد من الشركاء الاستراتيجيين سواء المحليين أو الاقليميين أو الدوليين".



تأتي تصريحات الشرهان في وقت أعلنت فيه شركة الوديان العقارية السعودية (شركة الوديان) وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة العقارية السعودية (العقارية) عن توقيع عقد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي مع الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لكل من الشركة العقارية السعودية بنسبة (60%) ومجموعة محمد العلي السويلم بنسبة (40%) وذلك لتنفيذ كامل عناصر وأعمال البنية التحتية لمشروع الوديان.



واوضحت قناة "العربية" أن المشروع يمتد على أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع ويقع في حي الملقا في الشمال الغربي من مدينة الرياض على طريق الملك خالد (طريق صلبوخ).



ويشمل العقد تنفيذ شبكة الطرق وشبكات خدمات الكهرباء والتبريد والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول ومياه الأمطار وتطوير الحدائق والأودية.



ويتضمن نطاق العمل إنشاء مجموعة طرق بطول 80 كيلومتراً وأعمال كابلات شبكة الطاقة الكهربائية بطول 275 كيلومتراً، وأعمال كابلات لشبكة الاتصالات بطول 250 كيلومترا، وأعمال شبكة مياه الشرب بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال شبكة الري بطول 200 كيلومتر.



