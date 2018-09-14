ريد ميدم ساس تروج لخدمات أراضي دبي في فرنسا

أنسامد - 14 سبتمبر /أيلول/ - وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع شركة "ريد ميدم ساس" الفرنسية.



وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الترويج العقاري وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة دبي وذلك من خلال علاقة التعاون القائمة بين الطرفين، حيث ستوظف الشركة خبرتها في هذا المجال من أجل الترويج لخدمات الدائرة وتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين.



وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص الدائرة على إقامة علاقات التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الترويج العقاري في الأسواق الرئيسية حول العالم، لافتا إلى التطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق دبي العقاري .



وستتولى شركة "ريد ميدم ساس" مهمة الترويج لخدمات الدائرة وعقارات دبي في فرنسا من خلال معرض "ميبيم" وذلك بالتزامن مع مشاركة الدائرة وشركائها من المطورين في هذا الحدث إضافة إلى عقد ورش عمل وفعاليات مشتركة مع الشركة من خلال المعارض العقارية والمؤتمرات.



