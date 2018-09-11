وصول رئيس مجموعة إعمار لبحث زيادة إستثماراته بمصر

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - وصل إلى القاهرة رجل الأعمال الإماراتى "محمد العبار" رئيس مجموعة إعمار العقارية، قادما بطائرة خاصة من دبى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها زيادة استثماراته بمصر خلال الفترة المقبلة ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال "العبار": "سيلتقى رئيس مجموعة إعمار العقارية خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث زيادة استثماراته بمصر خلال الفترة المقبلة وتذليل أى عقبات تعترض تنفيذ مشروعاته الاستثمارية الموجودة بمصر حاليا، خاصة فيما يتعلق بالساحل الشمالى ..



وكان " العبار " قد إلتقى يوليو الماضى مع الدكتور" مصطفى مدبولى" رئيس الوزراء، وزير الإسكان،لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر وأكد " العبار" وقتها أن مجموعة "إعمار" تعمل حاليا على زيادة استثماراتها فى مصر، قائلًا: "مؤمنون بأهمية الاستثمار فى مصر، وجادون فى ذلك، فمصر سوق مهم وأنه افتتح فندقًا للمجموعة فى الساحل الشمالى، وبدأ البيع لعدد من الوحدات الفندقية وأنه عقد اجتماعا مع مسئولى شركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، للحصول على أراض لإقامة مشروع بها