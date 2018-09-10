اكثر من 45 مشروعا جديدا بسوق عقارات دبي في 8 أشهر

أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول/ - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن نتائج سوق دبي العقاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مبشرة.



وذكر موقع " العين " الإماراتي ان وتيرة إنجاز المشاريع تواصلت وفق الجداول الزمنية المحددة لها.



وفي أحدث تقرير صادر عن أراضي دبي، ويغطي الفترة من بداية العام الجاري 2018 حتى 31 أغسطس الماضي، أعلن سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، دخول 47 مشروعا إلى السوق بعد أن تم إنجازها في المواعيد المحددة لها مسبقا.



واضاف موقع " العين " أن المشاريع المنجزة ضخت في السوق 14 ألف عقار متنوع، تتراوح بين 10 آلاف شقة سكنية، و364 مجمعا سكنيا، تقدم 2258 وحدة تاون هاوس و1575 فيلا.



وأكد بن مجرن: "نجاح المطورين في تسليم 47 مشروعا منجزا خلال فترة زمنية وجيزة، يعكس حرص مطورينا والتزامهم إزاء خطط التطوير، والعمل وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية مع المستثمرين".



وخلال الفترة التي شملها التقرير، قام ألف مستثمر باستلام عقاراتهم من خلال 900 صفقة، زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم.



من ناحية اخري، يرى بن مجرن أن دبي يمكنها المحافظة على هذا الزخم الإيجابي التي تظهر معالمه الآن، ومع توافر فرص استثمارية واعدة، وصولاً إلى موعد انطلاق "إكسبو 2020"، والسنوات التي تليه، منوها بأن هذا الحدث يعدّ فرصة فريدة لإظهار مكامن القوة في الاقتصاد المحلي، والفوائد التي يوفرها القطاع العقاري للمستثمرين.



