جزيرة بريطانية ساحرة للبيع بـ150 ألف دولار

انسامد - 27 اغسطس / اب / هبطت على سوق العقار في بريطانيا قطعة نادرة تبحث عن مشترٍ، وهي جزيرة مستقلة ومعزولة تتبع مقاطعة اسكتلندا في شمال البلاد، أما الثمن المطلوب مقابل تلك الجزيرة الساحرة فهو 120 ألف جنيه إسترليني فقط (153 ألف دولار أميركي)، وهو ما يمكن اعتباره مبلغاً متدنياً جداً لا يمكن أن يشتري أي وحدة سكنية في العاصمة لندن أو المدن الكبرى ببريطانيا.



وبحسب التقارير التي نشرتها الصحافةالبريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن الجزيرة المعروضة للبيع تُدعى (Island of the Goats) أو "جزيرة الماعز"، وتقع في منطقة "لوش غريجنيش" على الشاطئ الغربي لمنطقة "أرغيل" بمقاطعة اسكتلندا شمال بريطانيا، وهي جزيرة غير مأهولة ولا يوجد على ظهرها أي عقار أو أعمال تطوير أو بناء، لكنها جزيرة ذات جمال ساحر.



وتبلغ مساحة الجزيرة المعروضة للبيع 13 هكتاراً (52 ألفا و609 أمتار مربعة)، وهي خضراء بشكل شبه كامل، حيث تغطيها الأشجار، ويحيط بها من كل الجهات شواطئ مرصوفة بالحصى والحجارة، كما تحتوي على غابات كبيرة، وتحتوي أيضاً على الكثير من الطيور والحيوانات البرية.



ودخلت هذه الجزيرة إلى السوق العقاري معروضة للبيع من قبل عائلة تمتلكها منذ أكثر من 70 عاماً، أما السعر المطلوب مقابل هذه الجزيرة فهو 120 ألف جنيه إسترليني فقط.



وبهذاالسعر تكون الجزيرة معروضة بالكامل للبيع بأقل بكثير من متوسط أسعار المنازل في بريطانيا، والذي يبلغ حالياً 272 ألف جنيه إسترليني، على مستوى بريطانيا بأكملها، أي أن ثمن الجزيرة أقل من نصف متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة، أما إذا ما قورن السعر بالعاصمة لندن فيتضح الفرق الشاسع، حيث يبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 633 ألف جنيه إسترليني، أي أنه نحو ستة أضعاف ثمن هذه الجزيرة الجميلة.



