مصر: ٢٥% زيادة في أسعار عقارات الساحل الشمالي

أنسامد - 15 أغسطس /آب/ - أكد رامي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة لشركة روفيدا العقارية المصرية، أن أسعار المشروعات في الساحل الشمالى ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى.



وقال عبد العزيز: إن تحركات الأسعار في مشروعات الساحل تكون خلال أشهر الصيف، وهو الموسم الرئيسى لتسويقها، وتوقع أن ترتفع بنحو 50% خلال العام المقبل، مع الزيادة المتوقعة للتكلفة، واستكمال خطة الدولة لرفع الدعم التدريجى على المحروقات.



وأضاف أن النسبة الأكبر من العملاء تشترى الوحدات المصيفية والسياحية، بهدف الاستثمار في الأساس، في ظل ارتفاع مستمر في أسعارها بنسب تتجاوز باقى الأوعية الاستثمارية.



