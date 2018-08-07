العقارية السعودية تطلق مشروع الوديان بتكلفة 2.67 مليار دولار

أنسامد - 7 أغسطس /آب/ - أعلنت الشركة العقارية السعودية SRECO عن خطتها لإنشاء مدينة (الوديان) متعددة الاستخدامات على مساحة سبعة ملايين متر مربع، بتكلفة إنشاء تبلغ 2.67 مليار دولار (10 مليار ريال سعودي) للمرحلة الأولى.



ويأتي المشروع الجديد - ويقع في الرياض- ضمن توجه جديدة للشركة السعودية لتطوير مشروعات عقارية واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات.



ويعد الوديان هو أول مشروع عقاري خاص بنظام التنظيم الذاتي SRO، والذي يقلل من مخاطر المشروع للمستثمرين وتعقيد مراحل التطوير، ويُسرّع من وتيرته.



وقامت الشركة السعودية - المملوكة جزئياً للحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد - بتأسيس شركة بإسم (الوديان العقارية السعودية) لتنفيذ وإدارة المشروع، وهي مملوكة لها بالكامل.



معاتنا وأمتنا".



وأحرزت الشركة السعودية تقدماً بالفعل في إنشاءات المشروع، حيث بدأت في أعمال البناء منذ عام 2017، وانتهت من وضع دراسات كاملة ومُصدق عليها مع تحديد الأثر على صعيد وسائل النقل وحركة المرور.



ووقعت الشركة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركات تجاريين، كما تجري مناقشات على نطاق واسع مع شركات محتملين محليين ودوليين.



ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة، سيقلل المشروع الجديد من استخدام الطاقة بنسبة 40%، والمياه بنسبة 35%.



وتأسست الشركة العقارية السعودية بمرسوم ملكي عام 1976، وهي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في المملكة، وكذا ضمن أكبر شركات التطوير العقاري المقيدة في البورصة السعودية. وقد أطلقت الشركة اكثر من 32 مشروع تجاري، وسكني، وتجزئة، ومن ضمن مشروعات الشركة العقارية 1، مجمع العقارية السكني - العليا، أول مجمع مغلق بالمملكة العربية السعودية، والبلازا، أول بناء ذكي في المملكة.



