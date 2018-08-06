صفقات العقار في السعودية تتراجع 33% منذ بداية العام

انسامد - 6 اغسطس / اب - كشفت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن السوق العقارية السعودية أنهت أداءها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 33.6%، حيث استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية تلك الفترة عند مستوى أدنى من 81.2 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند 122.3 مليار ريال.



ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فقد جاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصل إلى 45.7%، لتستقر عند 22.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 42.2 مليار ريال مسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 27.2%، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 58.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 80.1 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.



كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.3%، حيث وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من 2014 إلى نحو 273.4 مليار ريال، مسجلةً بذلك صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أكثر من 192.1 مليار ريال.



