مطورون يتحولون لبناء منازل أقل تكلفة والعرض سيرتفع

انسامد - 23 يوليو / تموز - كشف تقرير لشركة الاستشارات والاستثمارات العقارية JLL أن تركيز الحكومة السعودية المستمر على توفير المزيد من المنازل ميسورة التكلفة، وجهودها لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل، كلها مؤشرات على تعزيز مستوى الأداء الكلي لسوق العقارات في الرياض.



وترى JLL أنه بالرغم من ثبات الحالة العامة لسوق العقارات خلال الربع الثاني من العام في الرياض، إلا أن التوقعات تبقى إيجابية للمستقبل القريب بدعم من الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة.



وأشارت الشركة إلى الدور الذي تلعبه وزارة الإسكان لتوفير هذه الوحدات، خاصة في ظل الاتفاقيات الجديدة بين القطاعين العام والخاص.



وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قالت أسماء الدقاق، مديرة الأبحاث في JLL إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل، ما يدفع الكثير من المطورين إلى التحول من بناء المنازل الفاخرة نحو المنازل ميسورة التكلفة، التي بات لها سوق كبير مع ازدياد الطلب عليها.



