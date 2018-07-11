قطاع العقارات ينافس قطاع البترول في دبي

انسامد - 11 يوليو /تموز - تخطي دخل قطاع العقارات في دبي كل التوقعات مقارنة بكافة قطاعات الاقتصادية الاماراتية لدرجةانه ينافس الان قطاع الصناعات البترولية .



و يؤكد تقرير البنك المركزي الاماراتي و الذي تنشره صحيفة الديلي نيوز ان المعاملات العقارية ارتفعت الي 68 مليار دولار للسنة المالية 2017/2018 محققا ما يقرب من 45 مليون عملية متضمنة ايضا معاملات الشركات الاماراتية في الخارج.



و يشير التقرير الي انه فيما يتعلق بمعاملات دبي وحدها فقد ارتفعت بمقدار 15 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة مؤكدا ان دبي تعد الوجهة الاولي في العالم في مجال الاستثمار العقاري . فقد شهدت دبي العام الماضي وحده انطلاق العديد من المشروعات العملاقة مثل البلو ووترز و لامير و داون تاون دبي.



