غالية' أول أبراج 'داماك' المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

انسامد - 9 يوليو / تموز - أعلنت ' داماك العقارية'، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن دخول مراحل الإكمال النهائية في مشروع برج ' غالية'، حيث يشغل المشروع مساحة مليون قدّم مربّعة في قلب منطقة قرية جميرا سيركل. ويمثل مشروع 'غالية' أول أبراج 'داماك' المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وسيضم 727 شقة فاخرة ومتكاملة الخدمات.



و تقول الشركة علي موقعها الالكتروني انه بهذه المناسبة، قال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى ' داماك العقارية': "يعتبر برج 'غالية' من المشاريع الخاصة والمميزة بالنسبة لنا، حيث سيوفر للقاطنين خيار الإقامة في شققٍ مفروشة ومتكاملة الخدمات؛ كما سيواكب متطلّبات العملاء، وخصوصاً الذين لذين يحرصون على الإقامة في وجهاتٍ فاخرةٍ متوافقةٍ مع الشريعة الإسلامية. وتسعى ' داماك 'جاهدة إلى توفير منازل الأحلام وأرقى مفاهيم المعيشة الفريدة لكافة عملائها من شتّى أنحاء العالم، ويسعدنا جداً اقتراب موعد إنجاز العمليات الإنشائية للبرج خلال عام 2018، فيما سنبدأ بتسليم الوحدات السكنية بدءاً من نهاية العام الجاري." وتتوافق عمليات تطوير وإدارة برج ' غالية 'مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة، إذ سيوفر للقاطنين والزوار مرافق ترفيهية فاخرة مخصصة للرجال وأخرى للنساء، بما يشمل مناطق منفصلة لتناول الطعام، وصالات الألعاب الرياضية، وأحواض السباحة. كما يقدّم المشروع مزيجاً من الشقق المفروشة التي تتراوح خياراتها بين 1-3 غرف نوم، والتي تلبي بمجملها الطلب المتزايد على تجارب المعيشة الفاخرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة ' يورومونيتور إنترناشيونال'، من المتوقع أن يشكل المستهلكون المسلمون نسبة 26٪ من إجمالي التعداد السكاني العالمي بحلول عام 2030، مما سيرفع الطلب على منتجات ' الحلال 'المتوافقةٍ مع الشريعة الإسلامية في جميع القطاعات، بما في ذلك العقارات.



ويمثل مجمّع قرية جميرا سيركل مرادفاً للعروض والخيارات العصرية التي تتمحور بالدرجة الأولى حول التجارب العائلية المتميزة؛ حيث يحتضن مجموعة واسعة من مرافق ووسائل الراحة، بما يشمل الحدائق والمدارس والمساجد، والتي تتربع وسط المساحات الخضراء المترامية والمحيطة بالمنطقة. ويقع المجمّع أيضاً على مقربة من ' الخيل أفينيو'، ومول العالم 'الذي يعد إحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه الراقية في الإمارة.



