بدءالأعمال الإنشائية في سوق مدينة عكاظ بقيمة 2 مليار دولار

انسامد - 4 يوليو / تموز - تبدأ الأعمال الإنشائية في سوق مدينة عكاظ بقيمة 2 مليار دولار في مدينة الطائف السعودية.



تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تنفيذ مشروع تطوير مدينة عكاظ (بالطائف)، الذي يندرج ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني، بعدما أقره مجلس الوزراء لتطوير عدد من الوجهات السياحية.



وتم تخصيص ميزانية للمشروع بلغت 775 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى، منها 220 مليون ريال لإنشاء مشاريع الهيئة 555 مليون ريال لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، وبمشاركة من القطاع الخاص في التطوير، بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى إلى قرابة ملياري ريال.



وسيجذب مشروع تطوير مدينة عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنويًّا، مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال، وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة، وبناء حوالي 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.



وتسعى الهيئة -من خلال هذا المشروع- إلى تطوير أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في محافظة الطائف، لجذب الزوار الداخليين من مختلف مستويات الدخل وسياح دول مجلس التعاون وزوار الأغراض الدينية وزوار الأعمال والطلاب.



وسيتم إنشاء أكاديمية ملكية للشعر العربي تهدف إلى التثقيف المستمر من خلال أنشطة ومهرجانات وفعاليات ثقافية ومعارض شعرية ومسرحية طيلة السنة تجذب الطلاب من داخل وخارج المملكة، مع توفير مواقع للعائلات تشمل متاحف رباعية الأبعاد ومتاحف تفاعلية تركز على التعلم بالترفيه وورش أعمال.



المجمع سيشمل مراكز تراثية ومتاحف ومناطق ترفيهية ومركز للمؤتمرات وسيساعد في توليد 12،000 فرصة عمل للشباب السعوديين. كما سيكون هناك حاجة إلى 3000 عامل مهاجر إضافي لمشروع يعد واحدًا من أكبر المشاريع التي يديرها القطاع الخاص بشكل كبير في المملكة - وهو ما يمثل حوالي 90٪ من تكلفته المتوقعة البالغة 2 مليار دولار.



ستكون مدينة سوق عكاظ ضاحية جديدة قادرة على استيعاب 750.000 شخص ومطار دولي جديد يمكنه استيعاب 5 ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأولى. كما اقترح التقرير بناء مركز تكنولوجي جديد - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا - وكذلك جامعة الطائف. ومدينة صناعية.



جزء من برنامج التحول الوطني الهائل في المملكة العربية السعودية ، يتضمن 18 مشروعاً مناسباً للقطاع الخاص ، حدائق ترفيهية وقرى تراثية وأسواق مفتوحة وفنادق ومعسكرات بيئية ومراكز تسوق ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز تجارية ومدارس دولية ونوادي صحية ومرافق رياضية.



