شركة ماريوت العالمية تدير فندق جزيرة ياس

انسامد - 25 يونيو / حزيران - أعلنت شركة الدار العقارية، عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لإدارة الفنادق، لإدارة فندق جزيرة ياس والذي يطل على حلبة سباق فورمولا 1. وتسري هذه الإتفاقية من 1 يوليو 2018. وسوف يكون هذا الفندق هو أول فنادق مجموعة دبليو في أبوظبي.



ويقول موقع ويتاس المتخصص في اخبار العقارات ان الفندق سيخضع لعدد من التجديدات قبل افتتاحه. العديد من المناطق في الفندق سوف يتم إعادة تصميمها، مع اجراء تحسينات على ردهة الفندق وحمام السباحة.



ويشكل هذا الفندق جزءاً من مشروع تطوير خليج ياس الذي تبلغ تكلفته 12 مليار درهم. والذي يضم منطقة ترفيهية على الشاطئ ومنطقة سكنية.



كما أنه سوف يتم أيضاً افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي الشهر المقبل، وهو ما يعد إضافة مهمة للوجهات الترفيهية العالمية الموجودة في الجزيرة والتي تضم سبعة فنادق تابعة لشركة الدار.



وقد صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية بهذه المناسبة قائلاً: "تجربة ماريوت سوف توفر لضيوفنا إقامة ممتعة في وجهتنا السياحية العالمية."