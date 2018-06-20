إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز

انسامد - 20 يونيو / حزيران - ذكرت صحيفة "البيان" الاماراتية أن شركة «بن غاطي للتطوير» العقاري أطلقت المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» الذي يقع على الواجهة المائية في الخليج التجاري، والذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم.



وأضافت الصحيفة أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، قررت الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المبيعات مع تخفيضات وخطط دفع جذابة.



ويتألف المشروع المكون من 29 طابقاً، والمستوحى من «فنادق ومنتجعات ميلينيوم»، من 230 وحدة.



وأشارت صحيفة "البيان" إلي أنه يجري حالياً بناء المشروع، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء فيه خلال ديسمبر 2019.



ونقلت الصحيفة عن محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير» قوله: يعد هذا المبنى استثماراً حكيماً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء، حيث سينضم المقيمون في هذا المبنى إلى مجتمع مزدهر.



وأضاف "النجاح الذي لوحظ خلال المرحلة الأولى من مبيعات المشروع يأتي في ظل شهرة دبي بوصفها ملاذاً آمناً للاستثمارات العقارية".



