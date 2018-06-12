أول فندق سينمائي في دبي: ألوفت سيتي سنتر ديرة

انسامد - 12 يونيو / حزيران - أعلنت مجموعة ماجد الفطيم وماريوت الدولية افتتاح فندق ألوفت سيتي سنتر ديرة، أول فندق من نوعه بتصميم سينمائي في المنطقة. وهو ثالث فندق يحمل العلامة التجارية ألوفت والتعاون الرابع بين مجموعة ماجد الفطيم وشركة ماريوت الدولية للفنادق.



ووفقا الموقع الرسمي لفنادق الوفت ،يضم الفندق 304 غرفة وجناح فندقي، وأربع أجنحة بتصاميم سينمائية مثل بوليوود و هوليوود وبيت العمليل السري، بالإضافة إلى تصميم خاص لبطل دبي الخارق. كما يضم الفندق قاعة سينما مفتوحة في الهواء الطلق.



ويقع الفندق في موقع رائع يتصل مباشرة بمول سيتي سنتر ديرة.



والفندق به 6 مطاعم بتصميمات جديدة متميزة.



وصرح جليل مكوار، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق بشركة ماجد الفطيم العقارية بهذه المناسبة قائلاً: "ألوفت سيتي سنتر ديرة هو فندقنا الثالث عشر في المنطقة. وتعد هذه خطوة غاية في الأهمية بالنسبة إلى شركة ماجد الفطيم حيث نقوم بدمج علامتنا التجارية فوكس سينما في فنادقنا لأول مرة. وسيقدم الفندق مفهوماً جديداً ضمن قطاع الضيافة في دبي."