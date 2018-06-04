مجلس الأعمال التونسي يبحث فرص الأعمال في الإمارات

انسامد - 4 يونيو / حزيران - جاء تنظيم الحدث كجزء من الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لتسهيل تبادل المعرفة بين روّاد الأعمال التونسيين وتحديد طرق فعالة للاستفادة من الفرص التجارية في الإمارات.



ووفقا لموقع زاوية الالكتروني للعقارات ،كان التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات وتونس إضافةً إلى الفرص المشجّعة المتاحة في دبي للمستثمرين والمتعهدين التونسيين ضمن أبرز مواضيع النقاش في خلال لقاء جمع مجلس الأعمال التونسي ـ دبي والمناطق الشمالية مع رائد الأعمال التونسي المقيم في الإمارات داوسر شنوفي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة درو لينك والدكتور كريم فقيه، مؤسس عيادة «ذا كلينيك».



وجاء تنظيم الحدث كجزء من الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لتسهيل تبادل المعرفة بين روّاد الأعمال التونسيين وتحديد طرق فعالة للاستفادة من الفرص التجارية في الإمارات.



واستعرض داوسر شنوفي خلال جلسة «الحديث عن ريادة الأعمال» التي عُقدت في فندق أوبروي في الخليج التجاري في دبي مؤخراً أفكاراً حول التحديات التي واجهها في توجيه مجموعة درو لينك نحو مسار النمو وكيفية التغلّب على تلك التحديات في عالم التصميم الداخلي.



