العقود المبرمة في الكويت تعزز حجم أعمال "س إم سي" الإيطالية

أنسامد - القاهرة، 31 مايو/آيار - حصلت شركة البناءالإيطالية Cmc di Ravenna على "عقود مهمة"، في الكويت محققة إستحواذات جديدة وصلت إلى 1.07 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام مع زيادة قدرها 85 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأعلنت الشركة - التي إفتتحت مؤخرا فرعا في دبي - في في بيان صحفي أنها حصلت على عقود جديدة، بالإضافة إلى الكويت، في الولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وبولندا وإيطاليا.



ووفقا للتقرير الربع سنوي لشركة Cmc فقد إرتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 12٪ لتصل إلى 289 مليون يورو، بينما إنخفضت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 10٪ لتبلغ 2.6 مليون يورو.