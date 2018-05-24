السعودية تشارك في معرض معماري عالمي في فينيسيا

انسامد - 24 مايو / ايار - اتحد المعماريون السعوديون تحت راية معهد مسك للفنون وبالتعاون مع السفارة الإيطالية لتصميم عرض يمثل المملكة لأول مرة في معرض عالمي للهندسة المعمارية يبدأ في فينيسيا يوم 26 مايو.



اسم العرض "ما بين" وتم تصميمه تحت رعاية معهد مسك للفنون، وسوف يعرض أعمال لاثنين من المعماريين السعوديين، عبدالرحمن قزاز وتركي قزاز. وتشرف على المعرض سمية السليمان وجواهر الصديري.



وفقا لموقع ويتاس للاخبار العقارية ..بدأ هذا المعرض "بينالي فينيسيا" عام 1895 ليقدم أفضل أعمال الفن الحديث من جميع أنحاء العالم، ثم تطور عبر السنوات ليشمل أنواع اخرى من الفنون مثل السينما والمسرح والتصميم المعماري.



وتم الإحتفاء بالمشاركة السعودية عبر عرض خاص للعمل المشارك نظمه السفير الإيطالي لوكا فيراري بمشاركة مدير معهد مسك أحمد مطر في منزل السفير في الرياض.



وقد صرح السفير بهذه المناسبة قائلاً: "تم تنظيم العرض للإحتفاء بهذه اللحظة الفارقة في تاريخ المملكة، وكذلك للإحتفاء بالعلاقة الثقافية بين ايطاليا والمملكة العربية السعودية."