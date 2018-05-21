افتتاح فندق ذا ميرشانت هاوس في المنامة في سبتمبر القادم

انسامد - 21 مايو / ايار - أعلنت سلسة الفنادق جوردون كامبل جراي عن افتتاح فندق ذا ميرشانت هاوس في المنامة في سبتمبر من هذا العام. و يؤكد الموقع الرسمي لسلسلة الفنادق انه وكما هي الحال في فنادق كامبل غراي، الأعمال الفنية جزء رئيسي من التصميم الداخلي للفندق. وقد جمع غوردون كامبل غراي مجموعة من القطع الفنية المذهلة التي ابتكرها فنّانون بحرينيوّن،وكذلك فنّانين شباب ناشئين من البحرين والمنطقة المجاورة للفندق الجديد.



يقع الفندق بالقرب من سوق باب البحرين، ويضم الفندق 47 جناحاً، يحتوي كل منها على غرفة معيشة و مطبخ مفتوح ومنطقة لتناول الطعام.



ويضم الفندق كذلك غرفة اجتماعات فخمة.



يقع المطعم الرئيسي والاستراحة على سطح فندق كامبل غراي المميز وبه صالةداخلية واستراحة في الهواء الطلق، كما يشمل السطح كذلك حمام سباحة ونادياً رياضياً.



وقد صرح جوردون كامبل غراي علي الموقع بهذه المناسبة قائلاً: "نحن نتطلّع إلى تحقيق الضيافة التي نشتهر بها في البحرين هذا العام مع افتتاح فندق ذا ميرشانت هاوس في المنامة. ونحن على ثقة من أنه بفضل موقعه الاستراتيجي ومرافقه الجميلة وأجنحته المريحة، سيتميّز الفندق عن غيره من الفنادق، ونتشوق إلى الترحيب بضيوفنا الأوائل."