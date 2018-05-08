ابراج تبيع حصة الاغلبيةفي ادارة الصناديق الي نورثستار

أنسامد - 8 مايو/آيار - - تجري مجموعة أبراج، وهي شركة استحواذ في الشرق الأوسط تحطمت بسبب مزاعم حول إساءة استخدام الأموال، محادثات لبيع حصة الأغلبية في وحدة إدارة الصناديق إلى شركة كولوني نورثستار للمساعدة في تحقيق الاستقرار في اعمالها، وذلك وفقا لأشخاص لديهم معلومات حول هذا الموضوع.



وبحسب بلومبرج على موقع "ناشيونال ريالإستيت إنفاستور" فإن المناقشات بين الشركة - ومقرها دبي - ومدير الأصول الأمريكي حول الوحدة الاستثمارية التي تم فصلها حديثا هي نتائج أولية وقد لا تؤدي إلى البيع، نظرا للهيكل المعقد للشركة القابضة والصناديق الأساسية. وقال هؤلاء الأشخاص - الذين طلبوا عدم ذكر أساءهم نظرا لأن المحادثات خاصة - أن أعمال أبراج قد تجذب اهتمام المستثمرين الآخرين.



وتدرس أبراج بيع الحصة من أجل زيادة السيولة وسط تدقيق رقابي صارم ورحيل كبار المدراء التنفيذيين ، حسبما قال أشخاص على دراية بالخطط في مارس الماضي.



وتعمد الشركة إلى فصل نشاط الصناديق عن شركتها القابضة فيما قالت إن إعادة هيكلة مخططة قد تسارعت بسبب التقارير التي تفيد بأن الأموال في صندوق الصحة الذي تبلغ قيمتها مليار دولار قد أسيء استخدامها.



ورفض ممثلو "أبراج" و "كولوني نورثستار" التعليق.



