7.3 % الأردن:إستثمارات صندوق الإستثمار في العقارات

أنسامد - 23 إبريل /نيسان - بلغ إجمالي موجودات محفظة الاستثمارات العقارية حوالي 581.1 مليون دينار مع نهاية العام الماضي مشكلة ما نسبته 7.3 % من إجمالي محافظ صندوق الاستثمار.



ويهدف الصندوق لتوزيع أفضل للموجودات وتقليل المخاطر في الموجودات العقارية المختلفة من أجل الحصول على مردود طويل الأجل، وتقوم استراتيجية الصندوق في هذا المجال على حيازة عقارات تحقق دخلا مناسبا وحيازة عقارات للمتاجرة على المديين القصير والمتوسط لتحقيق الربح من جهة وحيازة عقارات للمدى الطويل لتحقيق أرباح رأسمالية على المدى الزمني البعيد من جهة أخرى.



وعلى صعيد متصل، فقد جرى تأسيس شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية العام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ومنطقة إربد التنموية واللتين تم إعلانهما كمنطقتين تنمويتين اقتصاديتين خاصتين بمبادرات ملكية سامية لغايات المساهمة في إعادة توزيع مكتسبات التنمية، وخاصة في المحافظات الواعدة اقتصاديا.



وتمتلك الشركة 80 % من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق و100 % من رأسمال شركة تطوير الشمال التي تقوم بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة إربد التنموية.



ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، في المفرق، على بعد (60) كيلومترا شمال شرق العاصمة عمان، وتمتد على رقعة أرض مساحتها (21) كيلومترا مربعا وتقع على شبكة من الطرق السريعة والحديثة التي تربط الأردن، سورية، العراق والسعودية، وقد تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي لتكون المنطقة مركزا صناعيا وميناء وطنيا مع إنشاء مطار تجاري لخدمة أهداف المنطقة الاستثمارية ونظام سكة حديد مستقبلي.



أما منطقة إربد التنموية، فتقع على بعد 20 كيلومترا الى الشرق من مدينة إربد وعلى مسافة 80 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عمان، وتبلغ مساحتها 2.2 كم مربع. وتقع المنطقة بجوار جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي تعد مؤسسة علمية رائدة بالمملكة وواحدة من أفضل الجامعات في الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتي تضم مستشفى جامعة الملك عبدالله المؤسس، بالإضافة الى وجود 4 جامعات أخرى في محافظة إربد.



