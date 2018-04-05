الصينية للمقاولات تبدأ العمل بمشروع زوايا في دبي موتور سيتي

انسامد - 5 ابريل / نيسان - علنت الشركة الصينية الهندسية للإنشاءات والتي تعد أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم عن بدءها أعمال البناء في مشروع زوايا في إمارة دبي.



زوايا هو مشروع تطويري ضخم متعدد الأغراض تمتلكه شركة الإتحاد العقارية المتخصصة في مجال التطوير العقاري في دبي وتقوم بتطويره في منطقة دبي موتور سيتي المملوكة لها أيضاً. وتمتد مساحة المشروع لأكثر من 3،7 هكتار من الأرض لتتضمن 400 وحدة سكنية مجهزة بالإضافة إلى مرافق ترفيهية وتسويقية على أعلى مستوى منها مطاعم ومحلات عالمية.



ويأتي المشروع كجزء من إستراتيجية الشركة الإتحادية للغقارات لتطوير دبي موتور سيتي والتي تزيد قيمتها على ال2 مليار دولار.



وفي تعليقه على المشروع، عبر أحمد يوسف خوري، المدير التنفيذي لشركة الإتحادية للعقارات عن سعادة الشركة بإطلاق مشروع زوايا، وقال خوري أن الشركة تتطلع إلى تطوير المزيد من المشاريع السكنية والإدارية والترفيهية كجزء من خطتها لتطوير دبي موتور سيتي لتضيف إلى سوق العقارات في إمارة دبي.



ويعود تاريخ الإتحادية للعقارات إلى عام 1987 حيث أنها ظلت من إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في سوق دبي على مدار أكثر من 30 عاماً ولها مشاريع عدة مهمة وناجحة مثل دبي أوتودروم ودبي موتور سيتي وأبتاون موتور سيتي.



