مصر تدشن حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

أنسامد - 19 مارس/اذار - قال أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن شركته بدأت، الأحد، العمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية 3.2 مليار دولار، وذلك وفقا لموقع العين الاماراتي.



وأضاف عابدين "الحي يقام على مساحة 196 فدانا بنظام الشراكة مع الشركة الصينية العامة لهندسة البناء على 10 سنوات. سيتم التمويل بقرض صيني بفائدة 2%".



وشركة العاصمة الإدارية مملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.



وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن منطقة الأعمال تضم "20 برجا باستخدامات سكني وإداري وتجاري وخدمات ومنها أعلى برج في افريقيا بارتفاع نحو 385 مترا".



العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أعلن عنها في مارس/ آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين.



وأضاف بيان الحكومة أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسدد 15% من قرض المشروع كدفعة مقدمة ونسبة 85% من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا ثم الباقي على 10 سنوات.



يهدف المشروع إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار، وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن ومبنى أطول من برج إيفل في باريس.



وتباشر الحكومة المصرية مشروعا آخر لحي مال وأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن يستضيف المؤسسات المالية الحكومية إلى جانب 25 بنكا تقدموا للحصول على مقار هناك.



