اطلاق مشروع “سعادة ويست” في البحرين في 2019

انسامد - 15 مارس / اذار - يتقدم العمل على مشروع "سعادة ويست"، وهو مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة المحرق في البحرين.



يقع مشروع "سعادة ويست" عند مدخل المدينة القديمة، وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية مع خدمات التجزئة والضيافة. وعلاوة على ذلك، سوف يتميز المشروع بالترفيه العائلي، والمطاعم على الميناء، ومرسى حديث. ويجري تطوير هذا المشروع من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري( إدامة)، الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات).



وقد اكتملت الآن المرحلة الأولى من المشروع، التي تنطوي على أعمال الاستصلاح. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهي تشمل بناء سبعة مبان تضم ما مجموعه 45 وحدة بيع بالتجزئة ووحدات غذائية بالإضافة إلى مبنى متعدد الطوابق للسيارات. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في مايو 2019، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في يونيو 2019.



وقال عصام خلف، وزير الأشغال: "إن التطور المعاصر لمدينة المحرق التاريخية في البحرين يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية الإقليمية والترفيه العائلي".



واضاف: "اننى مسرور جدا لرؤية كيف تتقدم المنطقة وأتطلع الى المرحلة القادمة من اعمال البناء والتنمية".



وقال خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة "إدامة"أن: "المرحلة الثانية التي ستجري فيها أعمال التعاقد على وشك البدء، ونتوقع أن نمنح عقدا للمشروع بحلول شهر مايو".



