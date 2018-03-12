ركان".. مشروع سكني جديد بمليار درهم في "دبي لاند"

انسامد - 12 مارس / اذار - كشفت شركة "كونتيننتال للاستثمار"، عن مشروع #رُكان السكني في منطقة #دبي_لاند، الذي يطرح أسلوبا جديدا للعيش في #دبي مستوحى من ثقافة المجتمع، على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، وبقيمة مليار درهم.



جاء إطلاق مشروع "رُكان السكني" خلال حفل أقيم في دبي تحت شعار "استنشق عبير الحياة".



ويعتبر "رُكان السكني" ثاني مشروع تطوير عقاري للشركة في دبي، ويقع بجوار مشروع "المرابع العربية"، وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية. وتم تخصيص 70% من مساحة المشروع للأماكن العامة المفتوحة والمساحات الخضراء، لتوفير بيئة هادئة تعزز الاسترخاء والانسجام مع الطبيعة.



ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات يتكوّن من فلل، وتاون هاوس، وتوين هاوس، واستوديوهات، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن للتنزه، ومرافق ترفيهية.



ويأتي إطلاق "مشروع رُكان ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها في التوسع بمشاريعها، خاصة بعد مشروع "برج كونتيننتال" الواقع في #مارينا_دبي بتكلفة تزيد عن 400 مليون درهم.



ويعكس المشروع الجديد ارتفاع معدلات طلب المستثمرين على قطاع العقارات في إمارة #دبي، وبيئة الاستثمار الخصبة، وتنوع المشهد العمراني والثقافي والحضاري بالإمارة.



وهي عوامل دعت مجموعة "لاند مارك للتنمية والتطوير العقاري" ومقرها العاصمة المصرية القاهرة، إلى دخول السوق الإماراتية بتأسيس شركة "كونتيننتال للاستثمار" في 2011، والتي تتلخص استراتيجيتها في التطوير العقاري بالتمسك بجذورها العربية، من خلال طابعها الذي يجمع بين الشرق والغرب في مساحة غنية بالثقافات وتصميمها العصري، فضلاً عن اتسامها بالهدوء التقليدي.



