كبار الأثرياء بمثابة القوة الدافعة وراء العقارات الفاخرة

أنسا / فلورنسا ، 20 فبراير / قال ديمتري كورتي مؤسس شركة 'ليونارد لوكسري ريل استيت ' التي تعمل في مجال سوق العقارات الفاخرة " أن عدد كبار الأثرياء مستمر في التزايد بينما يتراجع عدد متوسطي الثراء ، بعد أن فقدوا قوتهم الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية " وأضاف " سوق العقارات الفاخرة آخذ في التحسن ، فبعد أعوام من الأزمة وصل إلى توازن جيد بين العرض و الطلب . وهناك استحقاقات تظهر من قبل البائعين الذين يفهمون أن ما يساوي 10 ملايين يوريو يمكن بيعه مقابل 7 فقط ، و كذلك من قبل المشترين الذين يفهمون أن تلك هي فرصة للإستفادة من الوضع " . ويملك كبار الاثرياء ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار ، و أولئك الذين الذين يريدون بيع ممتلكات تزيد قيمتها عن 30 مليون يبدو أنهم هم القوة الدافعة وراء الجزء الأكثر تميزا من السوق . وأضاف كورتي " هم قادرون على تقدير أهمية المشتريات خلال يوم واحد ، فهم يشاركون في خيارات ' الاندفاع ' و بخاصة ما يتعلق بالمشتريات الأكثر تكلفة و نحن في ليونارد نعي جيدا هذا الأمر ، و نريد أن نجعلهم أكثر حماسا بشأن خيارات العقارات الفاخرة " وفي عام 2017 ، حققت هذه الشركة من فلورنسا أرباحا تقدر ب 8.7 مليون يورو ، و هوما يشكل ثلاثة أضعاف ما حققته في عام 2016 ومن المعتقد أنها ستحقق أرقاما أفضل خلال العام الحالي 2018 . و بعد أن فتحت مكتبا جديدا في ميلا ، تبحث شكرة ليونارد لوكسري ريل استيت فتح مكتب آخر في روما و 12 مكتبا في مناطق أخرى خلال الأعوام الخمسة القادمة ، و من بين خياراتها التي يتم مناقشتها حاليا كل من كورتينا و بورتو سيرفو و لاجو دي كولو .



