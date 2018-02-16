تصرفات العقارات في دبي بلغت 3.4 مليار درهم خلال أسبوع

انسامد - 16 فبراير - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنتهي، 3.4 مليار درهم، وكان أبرزها رهونات بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 275 إجراء.



ووفقا لموقع العربية نت، شهدت الدائرة تسجيل 893 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و806 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية.



وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض.وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم، منها 86 رهن أراضٍ بقيمة 1.1 مليار درهم، و189 رهن فلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 296 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 293 مليون درهم.



