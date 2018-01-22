دائرة اراضي دبي" تستعد لإقامة معارض عقارية بالصين وروسيا

انسامد - 22 يناير / كانون ثاني - اطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطة الترويج العقاري لهذا العام، والتي تتضمن عقد معارض عقارية في كل من الصين وروسيا وبريطانيا والهند.



وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مقابلة خاصة مع العربية، إن هذه المبادرة تساهم في جذب الاستثمار في السوق العقارية.



وكان مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلن الشهر الماضي ختام الجولة العقارية وورش العمل العالمية التي وصلت إلى كل من باكو وروسيا والمملكة المتحدة.



يشار إلى أن العقارات في دبي تقدم عوائد استثمارية عالية، ويصلها أكثر من 14 مليون زائر، وسيرتفع هذا العدد إلى 20 مليون بحلول العام 2020.



وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتسود فيها ثقافة عالمية ونمط حياة مدهش لأكثر من 200 جنسية، كما أن سوق دبي العقاري يواصل نموه المستدام.



