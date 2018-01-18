توقيع عقد لمشروع أطول برج في العالم في جدة

انسامد - 18 يناير / كانون ثاني - وقع مطورون عقاريون يسعون لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة السعودية عقدا قيمته 620 مليون ريال، ما يعادل 165 مليون دولار لتنفيذ أعمال البنية التحتية.



وقالت شركة جدة الاقتصادية، التي تقود الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء إن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خلال 12 شهرا.



وبدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار في البداية، منذ عدة أعوام وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020. ولم تذكر شركة جدة الاقتصادية في بيانها إن كان هذا الإطار الزمني مازال قائما.



وسيبلغ طول البرج أكثر من كيلومتر وسيتألف من 252 طابقا وسيزن مليون طن، بحسب بن طلال. وقد أنجزت نسبة 30 في المئة من أعماله.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة أن التكلفة التقديرية للمشروع ستصل إلى 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار)، وأن طاقته الاستيعابية ستبلغ من 80 إلى 100 ألف شخص.



يقع مقر مشروع برج جدة في أبحر الشمالية، ويعتبر هذاالمشروع مهم جدا ليس فقط لمدينة جدة بل لجميع أنحاء السعودية وللشرق الأوسط أيضا.



ولفت الخبراءإلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وسيتزامن مع التحول الوطني 2020، خصوصا أن مدينة جدة تستقبل ملايين الزوار والمعتمرين. وقد أنجزت نسبة 30 في المئة من أعماله.



وستبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بعد الانتهاء منه حوالي 5.3 مليون متر مربع، وكان من المنتظر أن ينتهي عام 2018 لكنه سيتأخر .



