$دبي:بيع أغلى شقة سكنية قيد الانشاء في الشرق الأوسط:28مليون

انسامد - 27 ديسمبر / كانون الاول - شهد معرض "سيتي سكيب" دبي الإعلان عن بيع "أغلى شقة سكنية قيد الانشاء في الشرق الأوسط".



وقال عارضون مشاركون في المعرض إن الشقة بيعت بمبلغ 102 مليون درهم (28 مليون دولار).



وذكروا أن مساحة الشقة تبلغ 45 الف قدم مربع، وجاري تنفيذها ببرج سكني في جزيرة (نخلة جميرا) في دبي وتطل على بحر الخليج وبعض معالم دبي الشهيرة.



ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، واكتفت الشركة المنفذة للمشروع بوصفه بأنه "مستثمر خليجي".



وأشاروا الى أن "دائرة الأراضي والأملاك وثقت عملية البيع، وأصدرت شهادة الملكية العقارية للمشتري" .



ويتيح المعرض للزوار فرص الاطلاع على ما تقدمة أكثر من 280 شركة عارضة، بينما يكتسبون المعرفة ووجهات النظر المتعمقة في المؤتمر العالمي المصاحب للحدث، والتواصل مع أكثر من 47,000 من أقرانهم في الصناعة.



يتشكّل حضور المعرض من المعماريين، والمصممين، ومخططي المدن؛ ومطوري المشروعات السكنية، والمكتبية، والتجارية؛ ووكالات الترويج الاستثماري، وسلطات التنمية الاقتصادية، ووكالات وسلطات ترويج المدن، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، وشركات إدارة الأموال، والمستثمرين. تشكل محادثات سيتي سكيب عنصر جذب مهم للزوار، وهي متاحة أمام الحضور بالمجان، وتغطي عدد من المفاهيم المرتبطة بالصناعة، ويُقدّم المتحدثون خلالها نصائح عن كيفية تحقيق أعلى معدلات الاستثمار العقاري، وتجري خلالها مناقشة توجهات السوق والكشف عن معلومات مهمة تتعلق بالمشتريات المستقبلية، كما تمثّل المحادثات فرصة للتواصل مع شركاء العمل المحتملين، وتُمكّن الزوار من القيام باستثمارات وهم أكثر دراية يركّز المعرض على مناقشة موضوعات رئيسية تخص وكلاء العقارات، والمعماريين، والمهندسين، وغيرهم من المختصين، ويتيح حضور المعرض للزوار الفرصة لتبادل الأفكار، وتعزيز صلاتهم مع الكيانات الرئيسية المختصة والهيئات والجمعيات العاملة في القطاع.



ويُمثّل حضور 38,0000 زائر من 86 دولة في دورة العام السابق دليلاً على نجاحه، خاصة مع تأكيد 94% منهم العودة للمشاركة في دورة عام 2017، بالإضافة إلى تخطيط 68% منهم لإتمام صفقات جديدة هذا العام.



وقد حققت التغطية الإعلامية التي صاحبت دورة العام الماضي، نحو 5 ملايين دولار، لذا فإن معرض ومؤتمر سيتي سكيب، يمثل الحدث الملائم لعقد أهم وأكبر الصفقات في القطاع العقاري.



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