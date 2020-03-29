إيطاليا: استقرار سوق العقارات السكنية العام الماضي

أنسامد - 29 مارس / آذار - سجل المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" استقرارًا كبيرًا في أسعار سوق العقارات السكنية في عام 2019، حيث شهدت أسعار العقارات العام الماضي انخفاضا طفيفا قدره 0,1% مقارنة بعام 2018.



وانخفضت أسعار المنازل القائمة (التي تمثل أكثر من 80% من الإجمالي) بنسبة 0.4% في عام 2019 ، بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 1.1%. وانخفضت الأسعار بنسبة 16.6% مقارنةً بعام 2010.



في هذا السياق، سجل الربع الأخير من عام 2019 ارتفاعًا جديدًا على أساس سنوي في أسعار العقارات التي ارتفعت بنسبة 0.3% بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية.



