Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
ارتفاع إنتاج قطاع البناء الايطالي في يناير
    أنسامد - 20 مارس / آذار - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" ارتفاع إنتاج قطاع البناء في شهر يناير الماضي بنسبة 7.9% مقارنة بشهر ديسمبر.

    وأضاف المعهد الوطني للاحصاء أن نمو قطاع البناء على أساس سنوي سجل ارتفاعا بنسبة 8.4% في البيانات المصححة و4.8% في البيانات الأولية.

    ووفقا للمعهد الايطالي للاحصاء، فإن التغيير الدوري الإيجابي الملحوظ الذي تم تسجيله في يناير لمؤشر إنتاج البناء المعدل موسميا يؤدي إلى انتعاش ضعيف للمؤشر على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.5% في الفترة من نوفمبر إلى يناير مقارنة مع الثلاثة الأشهر السابقة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جنوة:كوبري موراندي.. 94 متر

    ألبوم الصور