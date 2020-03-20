ارتفاع إنتاج قطاع البناء الايطالي في يناير

أنسامد - 20 مارس / آذار - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" ارتفاع إنتاج قطاع البناء في شهر يناير الماضي بنسبة 7.9% مقارنة بشهر ديسمبر.



وأضاف المعهد الوطني للاحصاء أن نمو قطاع البناء على أساس سنوي سجل ارتفاعا بنسبة 8.4% في البيانات المصححة و4.8% في البيانات الأولية.



ووفقا للمعهد الايطالي للاحصاء، فإن التغيير الدوري الإيجابي الملحوظ الذي تم تسجيله في يناير لمؤشر إنتاج البناء المعدل موسميا يؤدي إلى انتعاش ضعيف للمؤشر على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.5% في الفترة من نوفمبر إلى يناير مقارنة مع الثلاثة الأشهر السابقة.



