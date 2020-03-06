توقعات بارتفاع أسعار العقارات في إيطاليا العام الجاري

أنسامد - 6 مارس / آذار - كشف تقرير صادر عن شركة ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في إيطاليا قليلا هذا العام بنسبة 0.5% مقارنة بـ 0.1% العام الماضي، وذلك بعد الانخفاض في الأسعار في العامين السابقين.



وأضاف التقرير أن سوق العقارات اتسم بديناميكية في نهاية عام 2019، مسجلا اداءا إيجابيا في الربع الثالث من عام 2019 مع زيادة 0.4% لأول مرة منذ عام 2016.



ووفقا للتقرير، فإن وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على نمو الصين ونمو بقية دول العالم، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، أي ما يعادل 0.4%، حيث سيؤدي هذا إلى انتعاش طفيف في أسعار المنازل.



