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إيطاليا:ارتفاع الصفقات العقارية في الربع الثالث العام الماضي
    أنسامد في الأول من مارس / آذار - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) عن ارتقاع الصفقات العقارية في الربع الثالث من العام الماضي.

    وسجلت الصفقات العقارية خلال تلك الفترة 183.479 صفقة عقارية، بزيادة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، مع زيادة بنسبة 1,2% في قطاع الإسكان و 1.7% القطاع الاقتصادي، وزيادة 4.8% لقطاع الإسكان و5.8% للقطاع الاقتصادي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

    أظهر قطاع الإسكان زيادة في جميع المناطق الجغرافية، مرتفعا بنسبة 2.3% في المناطق الواقعة شمال شرق البلاد، و1.3% في شمال غرب إيطاليا، و0.9% في الجنوب و0.7% في وسط البلاد، بينما تراجع في الجزر الايطالية بنسبة 0.5%.

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