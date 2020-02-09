طفرة في استئجار المساكن في سردينيا

أنسامد - 9 فبراير /شباط - حققت مدينة سردينيا الايطالية طفرة في
استئجار المساكن، حيث قال نحو ثلثي أهالي الجزيرة (58.1%) إنهم
يفضلون استئجار الشقق.
ووفقا لدراسة أجراها مكتب دراسات مجموعة Tecnocasa على العقود التي
تم إبرامها في النصف الأول من عام 2019 في الجزيرة، فإن 39.8% من
أهالي سردينيا يفضلون الايجار لأسباب العمل و 2.2% لأسباب
الدراسة.
وجاءت الشقق المكونة من ثلاث غرف في المرتبة الاولى بالنسبة لعقود
الايجار بنسبة 37.8%، تلتها الشقق المكونة من غرفتين بنسبة 32.1%.
واحتل الأزواج أو الأزواج الذين لديهم أطفال المرتبة الاولي في
الايجار بنسبة 59.3%، بينما جاء العازبون في المرتبة الثانية بنسبة
40.7%. وقد أظهر الاستطلاع أن 38.5% من أولئك الذين يبحثون عن
استئجار مسكن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما.