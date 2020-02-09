طفرة في استئجار المساكن في سردينيا

أنسامد - 9 فبراير /شباط - حققت مدينة سردينيا الايطالية طفرة في استئجار المساكن، حيث قال نحو ثلثي أهالي الجزيرة (58.1%) إنهم يفضلون استئجار الشقق.



ووفقا لدراسة أجراها مكتب دراسات مجموعة Tecnocasa على العقود التي تم إبرامها في النصف الأول من عام 2019 في الجزيرة، فإن 39.8% من أهالي سردينيا يفضلون الايجار لأسباب العمل و 2.2% لأسباب الدراسة.



وجاءت الشقق المكونة من ثلاث غرف في المرتبة الاولى بالنسبة لعقود الايجار بنسبة 37.8%، تلتها الشقق المكونة من غرفتين بنسبة 32.1%.



واحتل الأزواج أو الأزواج الذين لديهم أطفال المرتبة الاولي في الايجار بنسبة 59.3%، بينما جاء العازبون في المرتبة الثانية بنسبة 40.7%. وقد أظهر الاستطلاع أن 38.5% من أولئك الذين يبحثون عن استئجار مسكن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما.



