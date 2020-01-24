انخفاض حاد في قطاع البناء الايطالي في نوفمبر

أنسامد 24 يناير/ كانون الثاني - سجل إنتاج قطاع البناء الايطالي تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا بلغت نسبته 4% في شهر نوفمبر الماضي، بعد ستة أشهر من الاستقرار.



وقال المعهد الوطني للإحصاء (إستات) إن تراجع انتاج قطاع البناء يُعزى أيضا إلى هطول الأمطار بغزارة خلال هذه الفترة، موضحا أن مؤشر إنتاج قطاع البناء سجل تراجعا كبيرا مقارنة بشهر أكتوبر، بعد النمو الطفيف الذي سجله في الشهرين السابقين.



سجل متوسط انتاج قطاع البناء في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2019 تراجعا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق. وعلى مدار الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2019، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3%.



