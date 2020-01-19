ارتفاع أسعار العقارات في الاتحاد الاوروبي في الربع الثالث

أنسامد 19 يناير/ كانون الثاني - ارتفعت أسعار العقارات خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 4.1% في كل من منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.



ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت أسعار العقارات 1.4% في منطقة اليورو و 1.5% في دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.



وفي إيطاليا، سجلت أسعار العقارات ارتفاعا بلغت نسبته 0.4% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، بينما انخفضت 0.3% مقارنة بالربع السابق.



ومن بين الدول التي سجلت أكبر ارتفاع في الاسعار مقارنة بالربع السابق جاءت لاتفيا بزيادة في الاسعار بنسبة 3.9%، تلتها سلوفينيا (3.1%)، بينما سجلت أكبر الانخفاضات في أسعار العقارات في قبرص بتراجع بلغت نسبته 5.9%، ثم المجر (1.5%)، والدانمارك (0.6%)، وإيطاليا (0.3%) وفنلندا (0.1%.



