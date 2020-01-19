ارتفاع أسعار العقارات في الاتحاد الاوروبي في الربع الثالث

أنسامد 19 يناير/ كانون الثاني - ارتفعت أسعار العقارات خلال الربع
الثالث من عام 2019 بنسبة 4.1% في كل من منطقة اليورو وفي دول
الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت أسعار
العقارات 1.4% في منطقة اليورو و 1.5% في دول الاتحاد الأوروبي
مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
وفي إيطاليا، سجلت أسعار العقارات ارتفاعا بلغت نسبته 0.4% خلال
الربع الثالث على أساس سنوي، بينما انخفضت 0.3% مقارنة بالربع
السابق.
ومن بين الدول التي سجلت أكبر ارتفاع في الاسعار مقارنة بالربع
السابق جاءت لاتفيا بزيادة في الاسعار بنسبة 3.9%، تلتها سلوفينيا
(3.1%)، بينما سجلت أكبر الانخفاضات في أسعار العقارات في قبرص
بتراجع بلغت نسبته 5.9%، ثم المجر (1.5%)، والدانمارك (0.6%)،
وإيطاليا (0.3%) وفنلندا (0.1%.