إيطاليا: تراجع تصاريح البناء في الربع الثاني للعام الماضي

أنسامد 17 يناير/ كانون الثاني - سجل الربع الثاني من عام 2019 انخفاضًا في مؤشرات تصاريح البناء مقارنة بالربع السابق سواء في القطاع السكني أو القطاع غير السكني. وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن تصاريح البناء في القطاع السكني تراجعت بنسبة 2,8% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما شهد القطاع غير السكني تراجعا في تصاريح البناء بلغت نسبته 10%.



كما شهد قطاع العقارات انخفاضا جديدا في عدد المنازل بنسبة 1.9%، بعد الانخفاض الذي سجله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وعاد القطاع غير السكني الذي يشهد الكثير من التقلبات إلى النمو بعد تراجعه في الربع الأول مسجلا نموا بنسبة 6.4%.



