ارتفاع قطاع العقارات في ميلانو 8% في خمس سنوات

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - تصدرت مدينة لومبارديا الايطالية تقرير قطاع العقارات، حيث عكست الأسعار الاتجاه مقارنة بالتراجع المسجل منذ عام 2007.



ووفقا للبيانات التي أصدرها معهد دراسات وأبحاث سوق العقارات Scenari immobiliari، احتلت مدينة ليكّو تقرير سوق العقارات للعام الماضي وقادت الانتعاش الذي شهدته أسعار المنازل مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.3%، تلتها مدينة سوندريو التي شهدت ارتفاعا في قطاع العقارات بلغت نسبته 3.6%.



واحتلت مدينة ميلانو صدارة المدن الايطالية في قطاع العقارات خلال الخمس سنوات الماضية، مسجلة زيادة قدرها حوالي 8%.



